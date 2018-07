Unternehmen im Spotlight

Wer steht vor den grössten Herausforderungen, wer meistert sie am besten und wer am schlechtesten? Vor gut einem halben Jahr identifizierte «Finanz und Wirtschaft» rund zwei Dutzend in der Schweiz kotierte Gesellschaften, für die 2018 ein besonderes Jahr werden dürfte. Nun ist es Zeit für eine Zwischenbilanz, wie es um die Hausaufgaben steht.