Unternehmen sind wieder offen für Übernahmen

Es sind gute Zeichen für das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen (M&A) in der Schweiz: Nach einem mauen Jahr dürfte das Transaktionsvolumen in den kommenden sechs bis zwölf Monaten deutlich steigen. Zu diesem Fazit kommt eine am Dienstag vom M&A-Berater Oaklins Switzerland publizierte Umfrage unter rund hundert Verwaltungsräten, Geschäftsführern, Finanzchefs und M&A-Experten Schweizer Unternehmen. So ziehen 59% der Befragten in Betracht, im kommenden Jahr eine Akquisition durchzuführen. Damit liegt der Wert wieder über dem von letzten Juni, erreicht aber noch nicht das Niveau von vor der Krise. Als Gründe nennt der Bericht eine messbar höhere Zuversicht der Entscheidungsträger und ein besseres Finanzierungsumfeld.