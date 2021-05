Unternehmen spüren den Inflationsschub

Die Unternehmen im Euroraum und in den Vereinigten Staaten verlassen den Pandemiemodus. In den viel beachteten Umfragen des Instituts IHS Markit berichten ­insbesondere Dienstleister von besseren Geschäften im Mai. In den USA melden sie sogar so starkes Wachstum wie noch nie.

Die vorläufigen Umfrageergebnisse zeigen aber auch, dass viele Manager der Nachfrage nicht mehr hinterherkommen. Vor allem in Europa: «Auf den vorgelagerten Stufen nimmt der Inflationsdruck merklich zu», kommentieren die Volkswirte der Commerzbank.

Dank weiterer Lockerungen und des kräftigsten Auftragszuwachses seit knapp fünfzehn Jahren habe die Eurozone im Mai das stärkste Wirtschaftswachstum seit mehr als drei Jahren verzeichnet, schreibt Markit. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an