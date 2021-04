Unternehmenssteuern mit gesundem Menschenverstand

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden bemüht sich im Rahmen ihres enormen Infrastrukturplans, die amerikanische Unternehmenssteuer von 21 auf 28% anzuheben sowie den von amerikanischen Kapitalgesellschaften im Ausland erwirtschafteten Gewinn mit einer Mindeststeuer von 21% zu belegen. Das Ziel dabei sei es, so Finanzministerin Janet Yellen, den internationalen «Abwärtswettlauf» zu stoppen, indem man andere Länder dazu bewege, ähnliche Mindestsätze für die Unternehmenssteuer zu verabschieden.

Zum Autor Alan J. Auerbach ist Professor für Volkswirtschaft und Jurisprudenz an der University of California in Berkeley.­ Infobox öffnen

Leider scheinen die vorgeschlagenen Massnahmen für eine vergangene Zeit konzipiert, als es noch einfach war, die Betriebe zu ermitteln, in denen Unternehmen produzierten und ihren Gewinn erwirtschafteten, und in der die Nationalität eines Unternehmens weitgehend vom Standort seiner wichtigsten Betriebseinrichtungen und seiner Aktionäre bestimmt wurde. Heute jedoch betreiben multinationale Gesellschaften mit internationalem Aktionariat weltumspannende Lieferketten, und ihre Wertschöpfung findet unter Einsatz immaterieller Vermögenswerte ohne naturgegebenen Standort statt. Insofern läuft der Versuch einer Änderung des Steuersystems auf Basis des Unternehmenssitzes und der Orte, an denen der Gewinn erarbeitet wird, auf das Bemühen hinaus, den Abwärtswettlauf durch einen Wettlauf zurück in die Vergangenheit zu ersetzen.

Falls die USA die vorgeschlagenen Massnahmen verabschieden, es jedoch nicht schaffen, andere Länder zum Mitmachen zu bewegen, würden sie sich selbst ein weniger konkurrenzfähiges Steuersystem aufbürden. Doch selbst wenn die USA es schaffen sollten, hätten sie sich damit auf ein System festgelegt, das ständiger Veränderungen bedarf, um mit den wirtschaftlichen Realitäten Schritt zu halten, denn diese entfernen sich immer weiter von den Kernkonzepten, auf denen das System beruht.

Im Einklang mit den heutigen Realitäten

Zum Glück gibt es Alternativen, die viel stärker mit den Realitäten der modernen Wirtschaft im Einklang stehen. Die in den USA in den vergangenen Jahrzehnten auf der Ebene der Bundesstaaten verabschiedeten politischen Massnahmen gehen zunehmend in die Richtung, Unternehmen auf der Basis des Standorts zu besteuern, an dem sie ihren Umsatz erwirtschaften. Für diese Rechtsräume hat sich die Umstellung weg von auf dem Standort der Arbeitskräfte und der Betriebsanlagen beruhenden Steuern als förderlich für Investitionen und Beschäftigung erwiesen. Zudem könnte eine auf nationaler Ebene eingeführte «zielortgestützte» Besteuerung das Problem der internationalen Gewinnverschiebungen lösen, dem die Biden-Reformen entgegenwirken sollen.

Die entschiedenste Reform wäre eine zielortgestützte Besteuerung von Kapitalflüssen (Destination Based Cashflow Tax, DBCFT). Sie würde u.a. sofortige Abschreibungsmöglichkeiten für alle Investitionen vorsehen, kreditaufnahmebedingte Steuervorteile für Unternehmen abschaffen und einen steuerlichen Grenzausgleich einführen, um Steuern auf Exporterlös und Steuerabzüge auf Importkosten zu beseitigen. Letztlich würden nur inländische Kapitalflüsse besteuert. Weil Transaktionen zwischen inländischen Unternehmen und verbundenen ausländischen Parteien in den USA keine steuerlichen Folgen hätten, würde die Praxis der Gewinnverschiebung verschwinden.

Zudem würde ein steuerlicher Grenzausgleich den Ort der Besteuerung vom Produktionsstandort auf den Verkaufsort der Produkte verlagern. Weil Unternehmen durch die Inlandproduktion keine zusätzlichen Steuern erwachsen würden, würde sich Amerikas Attraktivität als Standort für Arbeitsplätze schaffende Investitionen erhöhen. Ein wichtiger zusätzlicher Vorteil wäre, dass die zahllosen komplizierten Steuerregeln, die darauf zielen, Unternehmen an der Verschiebung von Gewinn und Produktion ins Ausland zu hindern, als unnötige Überbleibsel einer vergangenen Zeit aufgehoben werden könnten, statt gemäss dem Biden-Plan noch weiter ausgedehnt zu werden.

Erster Anlauf scheiterte 2016

Genauso könnten, weil das Steuersystem US-Unternehmen keine besonderen Belastungen mehr aufbürden würde, alle Massnahmen, die darauf zielen, Unternehmen an der Verlagerung ihres Sitzes ins Ausland zu hindern, auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgt werden, statt die Sachlage noch verwirrender zu machen. Steuerpflichten nur an Transaktionen innerhalb der USA zu knüpfen, würde die Finanzämter davon entlasten, Informationen über die ausländischen Geschäftsbetriebe der Unternehmen hinterherzujagen.

Es ist noch erinnerlich, dass die republikanischen Kongressabgeordneten Paul Ryan und Kevin Brady 2016 eine DBCFT vorschlugen. Der Plan schaffte es letztlich nicht in den Tax Cuts and Jobs Act von 2017, weil das Beharren seiner Befürworter auf sofortige vollständige Umsetzung dieser damals fremdartig wirkenden Reform den Widerstand anderer Republikaner weckte. Zudem führte die Aggressivität der Trump-Regierung gegenüber Amerikas traditionellen Verbündeten zu einer konfliktbetonten Beziehung, in der kaum Versuche unternommen wurden, die Gründe für die Reform zu erläutern oder gar auf ihre Einführung im Ausland zu drängen.

Unkompliziert und einträglich

Die Biden-Regierung, die ausdrücklich internationale Zusammenarbeit und in den USA überparteiliche Lösungen wünscht, hat jedoch hat eine bessere Erfolgschance. Als eine wirksame Steuer auf Unternehmensgewinne ist die DBCFT nicht nur progressiv, sie ist sogar stärker progressiv als die derzeitige US-Unternehmenssteuer, die die Produktivität der amerikanischen Arbeitnehmer verringert, indem sie von Investitionen abschreckt.

Eine unkomplizierte Steuer, die eine nachhaltige, progressive Einnahmequelle darstellt und (sogar bei einer Erhöhung des Steuersatzes) Anreize für Investitionen und Beschäftigung im Inland setzt, sollte vielen im Kongress unabhängig von ihrer poltischen Orientierung gefallen. Die Entscheidung zwischen einer modernen Unternehmenssteuer und einem Wettlauf in Richtung Vergangenheit sollte klar sein.

Copyright: Project Syndicate.