Unverschämte Agrarlobby

Die Diskussionen über den im vergangenen November veröffentlichten Bericht des Bundesrats zur Agrarpolitik gingen spurlos an der Agrarlobby vorbei. Sie weicht kein Jota von ihrer Verweigerungshaltung ab. Nun hat sie es sogar fertiggebracht, dass die Wirtschaftskommission des Nationalrats knapp beschlossen hat, dem Ratsplenum die Rückweisung des Berichts an den Bundesrat zu beantragen. Dabei zeigt sich erneut die Macht der Agrarlobby: In der 25-köpfigen Kommission sitzen nur drei Bauernvertreter.

Die Rückweisung – so sie denn beschlossen wird – ist für sich allein genommen nicht tragisch, denn sie hat keine direkten gesetzgeberischen Folgen. Allerdings hat sie Signalcharakter: Die Bauern stossen sich an der im Bericht postulierten zumindest teilweisen Öffnung auch des Agrarmarktes. Mit einer klaren Ablehnung des Berichts im Ratsplenum wäre die dringend notwendige Marktöffnung vorerst wohl vom Tisch.

Der Rückweisungsantrag ist allerdings mit (von der SVP orchestrierten) Forderungen verbunden. Zunächst dürfe die künftige Agrarpolitik keine internationalen Komponenten aufweisen, Freihandelsabkommen müssten losgelöst von der Agrarpolitik verhandelt werden. Das allerdings wird nicht möglich sein, denn potenzielle Verhandlungspartner werden dies nicht akzeptieren. Anders ausgedrückt: Freihandelsabkommen werden ohne eine gewisse Öffnung auch der Agrarmärkte künftig ausgeschlossen sein.

Weiter verlangt die Agrarlobby, dass die Ergebnisse noch hängiger agrarpolitischer Volksinitiativen mit einbezogen werden. Das läuft auf eine Verzögerungstaktik hinaus. Derzeit sind etliche entsprechende Initiativen hängig. Die Vorlage für die neue Agrarpolitik 22+ könnte damit nicht wie vorgesehen im Sommer 2019 vom Parlament behandelt werden. Da stets neue Volksbegehren in diesem Themenbereich lanciert werden, würde die weitere Entwicklung der Agrarpolitik auf der sehr langen Bank landen.

SVP und Agrarlobby machen polemisch geltend, die Landwirtschaft dürfe nicht «auf dem Altar des Freihandels geopfert» werden. Die Realität ist eine andere: Die Agrarlobby nimmt die gesamte Wirtschaft in Geiselhaft und verlangt von ihr, dass sie sich den Interessen der Landwirtschaft unterordnet – das ist geradezu unverschämt.

Dabei ist die Landwirtschaft gesamtwirtschaftlich von marginaler Bedeutung: Sie trägt gerade einmal rund 1% zur Bruttowertschöpfung des Landes bei und zählt 3% der Beschäftigten. Mit ihrer Abschottungspolitik erschwert sie der Exportindustrie das Leben auf den internationalen Märkten. Und sie vergisst, dass gerade diese Exportindustrie einen erheblichen Teil der Landwirtschaftssubventionen finanziert.

Das Parlament ist gefordert, die Agrarlobby in die Schranken zu weisen. Die Agrarlobby selbst sollte sich endlich mit dem Gedanken befassen, dass der Strukturwandel hin zu offenen Märkten nicht aufgehalten werden kann. Je länger er jedoch hinausgezögert wird, desto teurer kommt er zu stehen.