Die Katze ist aus dem Sack. Die US-Notenbank wird die Leitzinsen im kommenden Jahr wohl drei Mal erhöhen. Dass das nicht zu einem Kursgewitter an den Börsen geführt hat, sondern gar zu Gewinnen, mag einige Anleger überrascht haben. Schliesslich machen höhere Zinsen Aktien per se unattraktiver. Doch einerseits zeigt die Reaktion, wie wenige Alternativen es zu Aktien gibt und wie unverwundbar der Markt zu sein scheint, andererseits wird klar, wie Anleger im Moment denken.

Investoren hassen etwas noch viel mehr als höhere Zinsen, nämlich Unsicherheit. Das Fed hat diese Unsicherheit aus dem Markt genommen. Jetzt ist klar, dass man die Inflation ernst nimmt und alles dafür tut, dass sie nicht zum Problem wird.

Anleger haben wieder Vertrauen in die amerikanische Zentralbank. Jetzt können sie längerfristig planen. Ebenfalls ist der Zeitpunkt für viele Profis gekommen, ihre Hedging-Positionen aufzulösen und wieder ganz simpel in Aktien zu investieren. Auch das hilft dem Markt. Besser hätte es nicht laufen können. Nicht auszuschliessen, dass das Fed im Endeffekt mit weniger Zinsschritten auskommt, was nochmals Zug in den Markt bringen würde.

Und in Europa, in der Schweiz? Dort haben die Zentralbanken klargemacht, dass sie nicht einfach den Weg der Amerikaner kopieren. Inflation ist weniger ein Problem, Zinserhöhungen nicht das Zauberwort. 2022 und vielleicht gar auch 2023 dürfte es in Europa und der Schweiz keinen oder, falls doch, nur einen klitzekleinen Zinsschritt geben. Auch das bringt Sicherheit. Klar, der nächste Gefahrenherd für den Markt kommt bestimmt. Doch eine ganz wichtige Bewährungsprobe wurde mit Bravour bestanden.