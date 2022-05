«US-Aktien sind besser als europäische Titel»

Carlos Mejias Rat an Anleger klingt simpel, ist aber schwierig zu befolgen: «Nicht in Panik verfallen, egal, wie turbulent der Markt ist.» Der 51-jährige erfahrene Banker muss es wissen, bereits seit zehn Jahren ist er Anlagechef der Rothschild & Co Bank. Davor war der gebürtige Mexikaner, der einen Doktortitel in interdisziplinärer Mathematik besitzt, CIO bei der Investec Bank sowie war bei UBS und Goldman Sachs tätig.

Die Rothschild & Co Bank ist die Schweizer Tochter der Rothschild & Co. Diese hat Niederlassungen in 43 Ländern, mehr als 3800 Angestellte und verwaltete per Ende 2021für ihre Kunden ein Ver­mögen im Wert von mehr als 100 Mrd. €.