US-Aktien und FAANG hoch im Kurs

Raus aus den Emerging Markets und Grossbritannien, rein in den US-Markt. Das ist derzeit die Devise unter den Fondsmanagern, die bei der neusten Umfrage der Grossbank Bank of America (BAC 30.67 0.62%) Merrill Lynch (BofA ML) mitgemacht haben.

Insgesamt haben die Finanzprofis gegenüber dem Vormonat ihre Aktienposition wieder leicht aufgestockt. Per Saldo gab ein Drittel an, dass sie Aktien übergewichtet haben. Im Juni war der Anteil der Aktien-Optimisten auf 14% gefallen.

Besonders hoch im Kurs sind US-Aktien, Bankaktien und Cash. Unbeliebt sind dagegen britische Titel (UK), Schwellenländerbörsen (EM), Aktien von Industrieunternehmen und Obligationen (Bonds).

Beliebte und unbeliebte Anlageklassen Quelle: BofA Merrill Lynch

Hoher Anteil an US-Fans

Per Saldo gaben im August 19% der Profis an, dass sie US-Aktien höher gewichtet haben als es die strategische Quote vorsieht. So hoch war der Anteil seit Januar 2015 nicht mehr.

Laut den Analysten von BofA ML hat das damit zu tun, dass die Fondsmanager eher Wachstumsaktien vorziehen und Substanz- oder Value-Aktien tendenziell meiden.

Anlagestile Quelle: BofA Merrill Lynch Infobox öffnen

Der Anteil, der glaubt, dass Value in den nächsten zwölf Monaten besser abschneiden wird als Growth, ist nochmals gesunken.

Die meisten Befragten sind dagegen überzeugt, dass Qualitätsaktien derzeit die besseren Chancen bieten als Titel von Unternehmen mit einem riskanten, konjunkturabhängigen Geschäftsmodell.

Die USA locken die Anleger vor allem auch mit dem kräftigen Gewinnwachstum. Das zeigt die blaue Linie in der folgenden Grafik.

Wo der Gewinnausblick am besten ist Quelle: BofA Merrill Lynch

Zwei Drittel der befragten Portfoliomanager gaben an, dass die USA die besten Gewinnaussichten haben. So hoch war der Anteil seit siebzehn Jahren nicht mehr.

Pessimismus für die Gewinne

Im Allgemeinen aber hat der Gewinnoptimismus seit Februar deutlich abgenommen. Per Saldo erwarten 12% der Fondsmanager, dass die Unternehmensgewinne in den nächsten zwölf Monaten nicht mehr besser werden. Vor sechs Monaten waren 35% der Meinung, dass die Gewinne anziehen würden.

Gewinnerwartungen Quelle: BofA Merrill Lynch

Was die Sektorauswahl anbelangt, sind derzeit Tech-Titel, Banken und Pharma in der Anlegergunst, während Versorger, Telcos und Basiskonsum eher gemieden werden.

Dass sie mit ihrer Präferenz für Tech derzeit im Trend liegen, ist den Profis bewusst.

Noch nie fanden so viele Fondsmanager (fast 60%), dass Long FAANG und BAT die am stärksten ausgereizte Strategie («most crowded trade») ist. Die Akronyme FAANG und BAT stehen für die Aktien der IT-Kolosse Facebook (FB 180.74 0.38%), Amazon (AMZN 1913.03 0.89%), Apple (AAPL 209.58 0.34%), Netflix (NFLX 339.59 -0.5%) und Google (GOOGL 1250.085 0.12%) sowie die chinesischen Unternehmen Baidu, Alibaba (BABA 172.388 -2.98%) und Tencent (Tencent 44.42 -2.91%).

Das grösste Risiko geht gemäss den Befragten derzeit vom Handelskrieg aus. Er wird am häufigsten (rund 60%) als grösstes «Tail Risk» – Extremrisiko – genannt. Das ist wohl der Grund, weshalb die Schwellenländer so deutlich gemieden werden.