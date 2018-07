US-Aktien: Zeit für ein Value-Wertespiel?

In den letzten 90 Jahren gab es nur drei Perioden, in denen wir eine derart dramatische Underperformance bei Value-Aktien hatten. In 10 Jahren werden wir wohl wieder eine sehr gute Value-Entwicklung gegenüber Wachstumstiteln sehen.

«In den USA stagnieren die Reallöhne für Mittel- und Geringverdiener seit mehr als einem Jahrzehnt, während die Top 5% der Verdiener im gleichen Zeitraum einen deutlichen Anstieg verzeichneten. Wenn man einen Nachbarn sieht, dem es wirklich gut geht, während man ums Überleben kämpfen muss, dann neigen die Leute dazu, unzufrieden zu werden» meint Chuck Cook.

Dieser Zeitraum fiel auch mit der Rezession nach der Finanzkrise und der langsamsten Erholung von einer Rezession seit fast 100 Jahren zusammen, fügt Cook hinzu.

Drei Hauptfaktoren

Bei TBCAM betrachtet das US Equity Income Team die Chancen durch eine Linse und berücksichtigt dabei drei Hauptfaktoren: attraktive Bewertungen, starke Fundamentaldaten und Potenzial zur Geschäftsverbesserung.

Cook sagt: «Wir glauben, dass es noch nie einen grösseren Value gegeben hat. In den letzten zehn Jahren – mit einem BIP-Wachstum von rund 1,4 % in den USA – haben Investoren tendenziell nach Unternehmen mit Ertrags- und Gewinnwachstum gesucht, die langfristiges Wachstum aufwiesen. Dies hat für sie in einem Umfeld mit geringem Wachstum funktioniert. Aber es gab lange Zeiträume, in denen Value das Wachstum übertroffen hat, und das sollten Anleger nicht vergessen.»

Der Schalter zwischen Wachstum und Wert

Im Vorfeld der Dotcom-Blase hat sich das Wachstum besser entwickelt als Value, danach hat sich der Value besser entwickelt, bis die Blase bis zum Ausbruch der Finanzkrise geplatzt ist. Seitdem hat sich das Wachstum überdurchschnittlich entwickelt.

«Eine solche Dynamik führt zu einem gewissen Bewertungsunterschied: Die teuersten Aktien wurden im Vergleich zu den billigsten sehr teuer. Wir glauben, dass Wachstumswerte immer mit einem Aufschlag auf Value-Aktien gehandelt werden, aber es gibt Zeiten, in denen dies ausser Kontrolle gerät – in Zeiten langfristiger Stagnation und niedriger Zinsen.»

«In den letzten 90 Jahren gab es nur drei Perioden, in denen wir eine derart dramatische Underperformance bei Value-Aktien hatten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in 10 Jahren eine sehr gute Wertentwicklung gegenüber dem Wachstum haben werden. »

Cook sagt, dass höhere Zinssätze tendenziell besser für Value-Aktien sind, was auch zu einer Deregulierung von mehr Value-orientierten Sektoren wie Finanzen und Energie führt.

«Für uns sind die Finanzkennzahlen in der aktuellen Situation sehr wichtig – attraktive Bewertungen im Vergleich zum breiten Markt, starke Fundamentaldaten und eine Verbesserung der Geschäftslage. Sie haben ihre Bilanzen enorm verbessert und viel Kapital aufgebaut. Sie sind auch gegen Tests der wirklich entsetzlichen ökonomischen Bedingungen geprüft worden, und es wurde festgestellt, dass sie über genügend Kapital verfügen, um diesem Klima standzuhalten.»