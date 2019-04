US-Aktienindizes erreichen Rekordhoch

Am Nachmittag wurde es ruhig. Nachdem der marktbreite Aktienindex S&P 500 (SP500 2933.68 0.88%) bis zum Mittag 1% zugelegt hatte, bekam er Angst vor dem eigenen Schatten und oszillierte in einer Bandbreite von wenigen Punkten, aber immer über dem Wert von 2930,75 – der bisherige Rekord per Schlusskurs.

Doch dann zeigten die Kurse kurz vor Handelsschluss nochmals gen Süden, und es kam Spannung auf. Der Index konnte sich aber über der Schwelle halten.



Mit einem Schlusswert von 2933,61 übertraf er den bisherigen Rekord vom 20. September 2018 allerdings äusserst knapp.



Ein Rekordhoch erreichte auch der Nasdaq Composite mit 8120,82. Der technologielastige Index übertraf den bisherigen Rekord vom 29. August von 8109,69. Keinen Rekord konnte hingegen der Leitindex Dow Jones (Dow Jones 26656.39 0.55%) Industrial verbuchen.



Angetrieben wurden die Aktienmärkte am Dienstag von Gesellschaften aus dem Gesundheitssektor mit einem Plus von 1,6%. Aber auch die anderen Branchen überzeugten. So konnten fast alle Sektoren an Wert gewinnen.

Twitter und Hasbro beflügeln

Deutlich zulegen konnten am Dienstag Gesellschaften, die mit den Zahlen zum ersten Quartal die Erwartungen übertreffen konnten. Dazu zählte beispielsweise Twitter (TWTR 39.77 15.64%). Der Nachrichtendienst publizierte für die ersten drei Monate des Jahres ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum. Der Umsatz stieg gegenüber der Vorjahresperiode 18% auf 787 Mio. $, und der Gewinn verdreifachte sich auf 191 Mio. $.

Der Grund für die erfreuliche Entwicklung sind die 134 Mio. täglichen Benutzer des Nachrichtendiestes – ein Plus von 6% gegenüber dem Vorquartal. Die Aktien legten nach den starken Zahlen 16% zu.

Zu den weiteren herausragenden Namen gehören unter anderem der Spielzeughersteller Hasbro (HAS 77.86 -1.74%) mit einem Plus von 14% und der Rüstungskonzern Lockheed Martin (LMT 333.1 5.66%) mit einer Avance von 6%.

Teure Tech-Titel

Mit den Kursen ist auch die Bewertung der Aktien gestiegen. Gemessen am vorausschauenden Kurs-Gewinn-Verhältnis ist der Nasdaq Composite mit einem Wert von 25 so teuer wie zuletzt im Januar 2018. Auch der marktbreite S&P 500 ist mit 18 deutlich höher bewertet als im Mittel der vergangenen zehn Jahre.



Während die Aktienindizes am Dienstag zulegen konnten, tendierten die Renditen von Anleihen schwächer. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen sank 2 Basispunkte auf 2,57%. Damit gibt die Entwicklung des Anleihenmarktes ein gänzlich anderes Bild ab als der Aktienmarkt.

Denn als der S&P 500 im September 2018 den bisherigen Rekord erzielte, rentierten zehnjärige Treasuries 3,07%. Zudem befand sich die amerikanische Zentralbank auf dem Pfad der graduellen Zinserhöhungen, und die Währungshüter erwarteten für 2019 zwei weitere Erhöhungen.

Davon hat das Federal Reserve unterdessen abgesehen und rechnet im laufenden Jahr mit keiner Anpassung des Leitzinses mehr. Gemäss der Futures-Börse CME beträgt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im laufenden Jahr derzeit immer noch mehr als 50%.