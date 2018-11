Der US-Arbeitsmarkt übertrifft die Erwartungen

Der amerikanische Arbeitsmarkt ist weiterhin in blendender Form. 250 000 neue Stellen hat die Wirtschaft im Oktober geschaffen, wie das Statistikamt BLS am Freitag mitgeteilt hat. Analysten hatten mit einem Plus von 200 000 gerechnet. Das ist eine deutliche Beschleunigung gegenüber dem Wert vom Vormonat von 118 000. Die Zahl im September wurde nach unten, die vom August hingegen nach oben korrigiert. Der Nettoeffekt beträgt null. Der niedrige Wert im September lässt sich mit dem Wirbelsturm Florence erklären. Hurrikan Michael, der im Oktober in Florida an Land ging, hatte laut BLS hingegen «keinen wahrnehmbaren Einfluss» auf die Zahlen zum Arbeitsmarkt.

