US-Arbeitsmarkt erfährt Rückschlag

(Reuters) Auf dem US-Arbeitsmarkt zeichnet sich keine grundlegende Erholung von der Coronakrise ab. Insgesamt stellten vorige Woche 870’000 Amerikaner einen Erstantrag auf staatliche Arbeitslosenhilfe, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 840’000 gerechnet, nachdem es in der Woche zuvor noch 866’000 waren. Die Zahl der Anträge auf staatliche Stütze bleibt damit etwa viermal so hoch wie zu Jahresbeginn – vor Ausbruch der Corona-Krise.

Die US-Notenbank Fed hat deshalb einen Strategieschwenk vollzogen, um ihrem Ziel Vollbeschäftigung künftig wieder näher zu kommen. Davon ist die weltgrösste Volkswirtschaft nach dem herben Einbruch infolge der Pandemie meilenweit entfernt, obgleich die Arbeitslosenquote im August überraschend auf 8,4% gesunken war. Die Fed erwartet für das Jahresende eine Quote von 7,6%. Von den in der Corona-Rezession verloren gegangenen 22 Mio. Jobs wurden bislang nur etwa die Hälfte zurückgewonnen.