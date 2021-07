US-Arbeitsmarkt schafft mehr Stellen als erwartet

(AWP) Die US-Wirtschaft hat im Juni mehr Jobs geschaffen als erwartet. Landesweit kamen ausserhalb der Landwirtschaft nach Angaben des US-Arbeitsministeriums von Freitag 850’000 Stellen hinzu. Die Arbeitslosenquote stieg demnach gegenüber dem Vormonat dennoch leicht um 0,1 Punkte auf 5,9%.

Analysten hatten nur mit einem Zuwachs von im Schnitt 720’000 Stellen gerechnet. Besonders viele Stellen seien im Freizeit- und Gastgewerbe, im Erziehungswesen sowie im Einzelhandel hinzugekommen, hiess es. Bei der Arbeitslosenquote hatten Analysten im Schnitt mit einen Rückgang auf 5,6% gerechnet.

Im April hatte es am Jobmarkt einen herben Dämpfer gegeben, im Mai besserte sich die Lage dann wieder deutlich. US-Präsident Joe Biden hatte angesichts der Mai-Zahlen von «grossartigen Nachrichten» gesprochen – und von «historischen Fortschritten» auf dem Weg aus der Wirtschaftskrise. Am Freitag wollte er sich zu den aktuellen Zahlen äussern.

Die Pandemie hatte die US-Wirtschaft hart getroffen: Die Beschäftigung brach im Frühjahr 2020 im Rekordtempo ein. Seitdem erholt sich der Arbeitsmarkt zwar, allerdings sind immer noch viele Amerikaner ohne Job.

Löhne steigen wie erwartet

In den USA sind die Löhne im Juni erneut gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne seien gegenüber dem Vormonat um 0,3% geklettert, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet.

Wie das Ministerium weiter mitteilte, war der Anstieg der Stundenlöhne im Mai allerdings nicht so stark wie bisher bekannt ausgefallen. Der Zuwachs wurde im Monatsvergleich von 0,5% auf 0,4% nach unten revidiert.

Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Stundenlöhne weiter deutlich und legten im Juni um 3,6% zu.