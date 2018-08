US-Jobmarkt ebnet Weg für Zinsanstieg

Das Jobwachstum in den USA hat sich zu Beginn des dritten Quartals etwas abgekühlt, doch der Arbeitsmarkt bleibt auf Wachstumskurs. So hat die US-Wirtschaft im Juli 157 000 neue Arbeitsplätze geschaffen, teilte das Statistikamt BLS am Freitag mit. Analysten hatten ein Plus von 190 000 prognostiziert. Dafür wurden die Daten für Mai und Juni nach oben revidiert: Insgesamt sind in den beiden Monaten 59 000 Stellen mehr entstanden als bislang angenommen. Die Arbeitslosenrate, die separat erhoben wird, ist von 4 auf 3,9% gefallen.

Der Aufschwung ist breit abgestützt. So hat die Mehrheit der Branchen im Juli neue Arbeitsplätze aufgebaut, dazu zählen der Industriesektor, das Baugewerbe und der Gesundheitsbereich.