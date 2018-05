US-Arbeitsmarkt brummt

Im Monat April sank die Arbeitslosenquote in den Vereinigten Staaten auf 3,9% (vgl. Grafik). Das geht aus dem am Freitag publizierten Arbeitsmarktbericht hervor. So niedrig war die Arbeitslosigkeit zuletzt im Dezember 2000. Ebenfalls gesunken ist die breiter gefasste Quote der Unterbeschäftigten. Sie umfasst auch Personen, die nicht vollständig im Arbeitsmarkt integriert sind, und all die, die aus wirtschaftlichen Gründen nur Teilzeit arbeiten. Sie sank im April auf 7,8%.

Gemäss Abeitsmarktbericht hat die US-Wirtschaft im April 164 000 neue Stellen geschaffen. Zudem hat das Statistikamt die Zahl der neu geschaffenen Stellen für Februar auf 324 000 (–2000) und für März auf 135 000 (+32 000) korrigiert. Über die vergangenen drei Monate hat der Privatsektor damit im Mittel 208 000 Stellen geschaffen.