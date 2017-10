US-Banken als Börsen-Pfadfinder

Wie viel Politik steckt in Aktienkursen? Eine präzise Zahl kann niemand nennen. Etwas Politik wird immer enthalten sein, verarbeiten doch bei weitem nicht alle Teilnehmenden die gleichen Informationen, und erst recht gewichten sie nicht alle gleich. Wenn Aktienkurse auf spektakuläre politische Ereignisse reagieren, kehren sie jedoch zumeist schnell zurück auf den zuvor verfolgten Pfad. Daher hat sich der Spruch eingebürgert, politische Börsen hätten kurze Beine.

Nichtsdestotrotz ist die Meinung weit verbreitet, die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA und die republikanische Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses hätten den Anstieg der US-Börse und besonders von US-Bankaktien mitbewirkt.

Blick auf Bekanntes

Nach einer relativen Schwäche zum S&P-500-Index, die von Juli 2015 bis Juli 2016 den DJ US Banks 13% kostete, während der S&P 500 (SP500 2560.4 0.13%) lediglich 3,7% nachgab, setzte im April 2016 – also vor der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten – die Aufholjagd des Bankenindex ein. Bis März 2017 legte er 55% zu, im Vergleich zu einem Plus des S&P 500 von 11,6%.

Allerdings beschleunigte sich der relative Aufwärtstrend des DJ US Banks nach dem Wahlausgang im November, bevor er dann rund sechs Wochen nach der Inauguration des neuen Präsidenten in eine Stagnation übertrat. Seit Anfang März dieses Jahres ist der DJ US Banks 4,4% avanciert, während der S&P 500 um 8,8% angezogen hat.

Die Herausforderung besteht nun darin, möglichst früh die wahrscheinliche Entwicklung der Bankaktien zu erkennen. Die Branche gehört zu den grösstkapitalisierten, und ausserdem nimmt sie eine Schlüsselrolle in der Wirtschaft ein. Der Verlauf der Banktitel übt aus beiden Gründen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den Gang des gesamten Aktienmarktes aus. Nur sehr selten kommt es vor, dass alle technischen Signale gleichzeitig übereinstimmen. Bei den Banken ist derzeit das Verhältnis zwischen positiven und negativen Signalen 1,1 zu1.

Das ist ausreichend, um einen positiven Ausgang der Konsolidierung zu erwarten, die den US-Bankenindex in einer während bald acht Monate dauernden Bandbreite zwischen 395 und 440 Punkten gefangen hält. Ihre positive Auflösung zeichnete sich ab, als sich Hinweise verdichteten, dass das Weisse Haus eine Revision des Steuerrechts an den Kongress zustellen wird, die Chancen hat, weitgehend angenommen zu werden.

Vor «Mnuchin-Hausse»?

Damit wären wir wieder beim Thema politische Börsen. Solche Phasen waren in der Tat in der Geschichte oft kurz geraten, gelegentlich aber auch sehr ausgedehnt, so zum Beispiel, als sich der Dollar zur Deutschen Mark von März 1980 bis März 1983 im Wert verdoppelte. Nachdem alle Versuche gescheitert waren, die Stärke des Dollars fundamental-ökonomisch zu begründen, erfand man einfach den Reagan-Dollar, das heisst, man begründete seine Stärke mit dem Vertrauen, das die ganze Welt in die Politik der Regierung von Präsident Reagan legte.

Derzeit dürften wir einen Trump-Dollar haben, einen schwachen Dollar trotz aller Mängel in Europa und des Euros, jedoch vor einer «Mnuchin-Hausse» der US-Bankaktien stehen, weil sich abzeichnet, dass der von Goldman Sachs (GS 241.72 0%) kommende Finanzminister die Deckung von Stabschef und Kongress hat und einen wirtschafts- und bankenfreundlichen Kurs fährt.