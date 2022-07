US-Banken rüsten sich für die Rezession

Es sind keine guten Signale, die von den US-Banken ausgesendet werden. Am Donnerstag eröffneten mit JPMorgan Chase und Morgan Stanley zwei der grössten Geldhäuser die Berichtssaison für die Finanzbranche. Sowohl JPMorgan, Morgan Stanley wie auch Citigroup am Freitag verzeichneten im zweiten Quartal einen Rückgang des Gewinns von rund 30%. Bei Wells Fargo halbierte er sich nahezu. Kommen schwache Wachstumszahlen aus China, ein sinkender Ölpreis und sich ausweitende Zinsspannen in der Eurozone hinzu, wird eine Rezession immer greifbarer.

Die Aktien von JPMorgan gaben am Berichtstag 3,5% nach, Morgan Stanley hatten im Vorfeld schon stark verloren. Citigroup übertrafen hingegen als einzige die Erwartungen, was dem Aktienkurs positiven Schub verlieh. Die insgesamt mageren Vorgaben aus den USA wirkten sich auch auf Schweizer Banktitel aus: Sowohl UBS wie Credit Suisse gaben im Gefolge ebenfalls nach. Letztere fielen am Freitag zeitweise gar unter die Marke von 5.00 Fr., erholten sich danach aber wieder.