US-Banken signalisieren UBS und CS nichts Gutes

Die grösste Volkswirtschaft der Welt stürzt ungebremst in die Krise. Alle fünfzig Staaten der USA haben wegen der Coronapandemie den Notstand ausgerufen. Weite Teile der Wirtschaft stehen still, die Arbeitslosenquote steuert auf 15% zu. Bevor die Welle von Unternehmens- und Privatpleiten die Wirtschaft trifft, schlägt sie bereits in die Bilanzen der US-Banken ein. Ein bitterer Vorgeschmack auch für UBS und Credit Suisse.

Die grossen Geldhäuser Amerikas – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs und Morgan Stanley – haben diese Woche ihre Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt. Der Gewinn der grössten US-Bank, JPMorgan, ist zum Vorjahreszeitraum satte zwei Drittel eingebrochen. Bei Bank of America, ­Citigroup und Goldman Sachs ist er rund die Hälfte gefallen. Morgan Stan­ley konnte sich mit –30% noch am besten halten. Die rote Laterne trägt Wells Fargo, die auch ­wegen eines Scheinkontenskandals 90% weniger Gewinn erzielt hat.