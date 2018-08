US-Börsen verlieren an Attraktivität

Tag für Tag pilgern Tausende von Touristen an die Wallstreet. Dort steht die grösste Aktienbörse der Welt: die New York Stock Exchange (NYSE). Sie ist Sinnbild für den Aufstieg der Wirtschaftsmacht USA und den wichtigsten Finanzplatz der Welt. Doch der Schein trügt. Die NYSE sowie die anderen in New York domizilierten Börsen haben an Attraktivität verloren. Das haben jüngst Elon Musk und Donald Trump verdeutlicht.

Der Tesla-CEO sinnierte vor zwei Wochen öffentlich darüber, den Autohersteller zu dekotieren. Das würde dem Unternehmen Arbeit ersparen. Denn als kotierte Gesellschaft muss Tesla unter anderem alle drei Monate über den Geschäftsverlauf informieren. Vielleicht ändert sich das aber. Denn Präsident Trump hat letzte Woche die Börsenaufsichtsbehörde beauftragt, eine halbjährliche Berichterstattung zu überprüfen. Eine Vereinfachung des Aktienrechts würde die Attraktivität der Börsen erhöhen.