US-Börsenaufsicht wirft Rio Tinto Betrug vor

(Reuters) Die US-Börsenaufsicht SEC hat dem Bergbauriesen Rio Tinto (RIO 3598.5 -3.21%) sowie zwei früheren Top-Managern des Konzerns Betrug vorgeworfen. Die Aufseher beschuldigen das britisch-australische Unternehmen, den Wert von Kohleminen im südostafrikanischen Mosambik zu hoch angesetzt und Informationen verheimlicht zu haben. Durch die irreführenden Angaben habe der Konzern bei US-Investoren 5,5 Mrd. $ einsammeln können. Sowohl der frühere Konzernchef Thomas Albanese als auch Ex-Finanzvorstand Guy Elliott hätten Bilanzierungs- und Unternehmensregeln verletzt, heisst es in der am Dienstag am US-Bundesgericht in Manhattan eingereichten Klage. Die beiden Manager wiesen die Vorwürfe zurück. Rio Tinto kündigte an, sich gegen die Anschuldigungen zur Wehr zu setzen.

Rio Tinto hatte 2011 für 3,7 Mrd. $ die Kohleminen in Mosambik gekauft. Der Konzern habe bereits kurz nach Vertragsabschluss erfahren, dass weniger Kohle (Kohle 91.65 -0.38%) vorhanden sei als gedacht und zugleich von niedrigerer Qualität, teilte die SEC mit. Dennoch hätten die Manager weiter Geld eingesammelt. Nach milliardenschweren Abschreibungen trennte sich Rio Tinto ein paar Jahre später von dem Geschäft für nur noch 50 Mio. $.