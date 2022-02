Aus den USA kommen starke Konjunkturdaten

(Reuters) Die US-Bürger sind trotz rasant steigender Preise mit überraschender Konsumlust ins Jahr gestartet. Sie steigerten ihre Ausgaben im Januar zum Vormonat um 2,1%, wie das US-Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von 1,5% gerechnet. Im Dezember hatte sich noch ein Minus von revidiert 0,8% ergeben. Der private Konsum gilt als Rückgrat der US-Wirtschaft.

Die persönlichen Einkommen der Amerikaner stagnierten im Januar im Vergleich zum Vormonat. Damit verlieren die Konsumenten bei der derzeit starken Teuerung an Kaufkraft.

Ein Inflationsmass, auf das insbesondere die Notenbank Fed schaut, betrachtet die persönlichen Ausgaben der Verbraucher. Dabei bleiben die schwankungsanfälligen Nahrungsmittel- und Energiekosten ausgeklammert. Diese Jahresteuerung (PCE-Kernrate) stieg im Januar auf 5,2%. Im Dezember waren es 4,9% gewesen. Experten hatten für Januar mit 5,1% gerechnet.

Die Fed, die einen Wert von 2,0% anstrebt, hat eine Zinswende für März signalisiert. Mit einer Serie weiterer Straffungen im laufenden Jahr wird sie voraussichtlich versuchen, dem starken Preisauftrieb entgegenzuwirken.

Starke Industriedaten

Die US-Industrie hat im Januar überraschend viele Aufträge an Land gezogen. Die Bestellungen für langlebige Güter – vom Toaster bis zu Flugzeugen – wuchsen um 1,6% zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem halb so starken Plus gerechnet. Auch der Zuwachs von Dezember, der bei 1,2 Prozent lag, wurde damit übertroffen.

Die weltgrösste Volkswirtschaft hatte Ende 2021 trotz der Omikron-Welle kräftig an Schwung gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im vierten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 7,0%. Im Gesamtjahr 2021 legte die US-Wirtschaft um 5,7% zu – das kräftigste Wachstum seit 1984.