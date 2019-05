US-China-Gespräche drohen zu entgleisen

Der Handelsstreit der USA mit China eskaliert über das Wochenende erneut. US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag mit der Androhung, die Strafzölle auf bestimmte chinesische Einfuhren von 10 auf 25% anzuheben, den Druck auf die Gegenseite weiter erhöht. Das dürfte auch die Börsen in der Schweiz und in Europa zum Wochenauftakt erheblich belasten. Noch in der Vorwoche hatte der Konflikt scheinbar kurz vor der Beilegung gestanden.

Die asiatischen Börsen reagierten mit teilweise deutlichen Abgaben auf das verbale Aufflammen des Streits. Die chinesische Landeswährung gab am Montag gegenüber dem Dollar am stärksten in drei Jahren nach.