US-Wirtschaft erholt sich etwas von Coronaschock

(Reuters) Die US-Detailhändler haben sich nach dem Abklingen der Corona-Krise mit einem Umsatz-Rekordplus zurückgemeldet. Sie nahmen im Mai 17,7% mehr ein als im Vormonat, wie das Handelsministerium in Washington am Dienstag mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit beginn entsprechender Statistiken im Jahr 1992. Insbesondere die Autobranche konnte sich über einen Zuwachs von 44,1% bei Autos und Fahrzeugteilen freuen. Im April hatten die US-Detailhändler allerdings einen Rekord-Einbruch erlitten – revidierten Zahlen zufolge um 14,7%.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten für Mai lediglich mit einem Plus von 8% gerechnet. «Die Erholung der Einzelhandelsumsätze nach dem Tiefschlag im April fällt viel deutlicher aus als erwartet und das absolute Niveau des Monats März konnte wieder erreicht werden», meint Ökonom Ralf Umlauf von der Helaba. «Die US-Verbraucher liessen es nach den Eindämmungsmassnahmen krachen. Man kann fast schon von aufgestauter Konsumwut sprechen», so Chefökonom Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank (VPBN 127 4.96%).

Der private Konsum macht mehr als zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung aus. Die Corona-Krise hat in den USA Vollbeschäftigung in Massenarbeitslosigkeit umschlagen lassen: Mehr als 20 Millionen Amerikaner verloren im April ihren Job, bevor im Mai ein vorläufiges Ende des Abwärtstrends einsetzte und wieder 2,5 Millionen Jobs geschaffen wurden.

Erholung in der Industrie

Nach dem jüngsten Einbruch wegen der Corona-Krise hat die US-Industrie ihre Produktion wieder etwas hochgefahren. Die Betriebe stellten im Mai 3,8 Prozent mehr her als im Vormonat, wie die Notenbank Federal Reserve am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 4,6% gerechnet, nach einem Rekord-Rückgang von 15,5% im April. Die gesamte Produktion – zu der auch Versorger und Bergbau beitragen – kletterte im vorigen Monat um 1,4% und damit etwa halb so stark wie erwartet. VP-Bank-Chefökonom Thomas Gitzel sprach von einer nur leichten Erholung. «Dies zeigt, dass die US-Wirtschaft im Mai noch gewaltig unter den Eindämmungsmassnahmen ächzte.»