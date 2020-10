US-Dienstleister legen überraschend einen Zahn zu

(Reuters) Die in der Corona-Krise gebeutelten US-Dienstleister haben ihre Erholung überraschend beschleunigt. Der Einkaufsmanager-Index stieg im September auf 57,8 Punkte von 56,9 Zählern im Vormonat, wie aus der am Montag veröffentlichten Firmen-Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Von Reuters befragte Experten hingegen hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet. Das Barometer bleibt deutlich über der Marke von 50 Zählern, ab der es Wachstum signalisiert. Das Neugeschäft im Service-Sektor zog spürbar an, und die Firmen schufen unter dem Strich – anders als noch im August – wieder Jobs.

«Die Stimmung im Dienstleistungssektor verbessert sich überraschend», erklärte Helaba-Experte Patrick Boldt. Der Index signalisiere eine wirtschaftliche Erholung im dritten Quartal. Aktuell werde der Optimismus jedoch durch die weiter hohen Neuinfektionszahlen und die Unsicherheit rund um den Wahlkampfverlauf gedämpft. «Die Notenbankvertreter werden deshalb wohl den Druck auf die Politik aufrechterhalten, weitere Stimuluspakete zu beschliessen», betonte Boldt.