US-Dienstleister verlieren an Tempo

(Reuters) Die Geschäfte der US-Dienstleister haben im Mai überraschend stark an Schwung verloren. Der Einkaufsmanagerindex fiel auf 55,9 Zähler von 57,1 Punkten im April und damit den zweiten Monat in Folge, wie aus der am Freitag veröffentlichten Firmen-Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Rückgang auf 56,4 Punkte gerechnet. Das Barometer liegt trotz des Rückgangs weiter deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Die Firmen meldeten deutlich mehr Aufträge als zuletzt.

«Die Stimmung bei den Unternehmen des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes ist trotz der leicht enttäuschenden Zahl weiterhin solide», sagte Helaba-Ökonom Ralf Umlauf. Zusammen mit dem sehr guten Ergebnis im Verarbeitenden Gewerbe ergebe sich ein freundliches Konjunkturbild. «Die Fed dürfte an dem avisierten Plan festhalten, dem Inflationsdruck mit einer Serie von Zinserhöhungen zu begegnen.» Dabei seien im Juni und Juli Schritte um 50 Basispunkte zu erwarten und weitgehend eingepreist.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat angesichts einer Inflationsrate von zuletzt 8,3% Anfang Mai den grössten Zinsschritt seit 22 Jahren unternommen und den Leitzins um einen halben Punkt auf die neue Spanne von 0,75 bis 1,0% angehoben. Fed-Präsident Jerome Powell hat für die Sitzungen im Juni und Juli jeweils ähnlich starke Erhöhungen signalisiert. Die unerwartet guten Arbeitsmarktdaten vom Mai dürften die Notenbank in ihrem Kurs bestätigen.