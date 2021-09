US-Dienstleister verlieren etwas an Schwung

(Reuters) Die Geschäfte der US-Dienstleister haben im August mit der Ausbreitung der Delta-Variante an Schwung verloren. Der Einkaufsmanagerindex fiel um 2,4 auf 61,7 Punkte, wie aus der am Freitag veröffentlichten Firmen-Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Von Reuters befragte Experten hatten einen etwas stärkeren Rückgang auf 61,5 Punkte erwartet, nachdem im Juli ein Rekordwert erreicht worden war. Das Barometer signalisiert ab 50 ein Wachstum. Die Dienstleister stehen für mehr als zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung. Sie litten besonders stark unter den Corona-Lockdowns.

Sorgen bereitet den Unternehmen der anhaltende Anstieg ihrer Einkaufspreise. Diese legten zwar nicht mehr so stark zu wie im Vormonat, aber dennoch kräftig. Auch das Neugeschäft wuchs nicht mehr so stark.