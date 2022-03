US-Dienstleister wachsen langsamer

Die Geschäfte der US-Dienstleister haben im Februar überraschend an Fahrt verloren. Der Einkaufsmanagerindex fiel auf 56,5 Punkte von 59,9 Zählern im Januar, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Firmen-Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Von Reuters befragte Experten hatten mit 61,0 Punkten gerechnet. Das Barometer hält sich trotz des Rückgang weiter deutlich über der Wachstumsschwelle von 50. Derweil überraschte die Industrie positiv: Ihre Aufträge stiegen im Januar um 1,7%. Von Reuters befragten Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,7% gerechnet.

Helaba-Ökonom Ralf Umlauf geht davon aus, dass die Notenbank Fed an dem avisierten Kurs festhalten und in diesem Monat die erste Zinserhöhung seit der Corona-Krise beschliessen wird. Für den 16. März sei eine Erhöhung um einen Viertelpunkt zu erwarten: «Auch wenn der Ukraine-Krieg für Verunsicherung über den sich anschliessenden Zinspfad sorgt, dürften weitere Zinsschritte wahrscheinlich sein.»