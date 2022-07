US-Einzelhändler machen kräftig Kasse

(Reuters) Die Einzelhändler in den USA haben im Juni überraschend kräftig Kasse gemacht. Die Erlöse stiegen um 1,0% zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,8% gerechnet. Im Mai hatte es noch ein Minus von revidiert 0,1% gegeben.

Nach Ansicht von Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank ergab sich im Juni auf den ersten Blick ein ordentliches Umsatzplus – auch weil für viele Güter erheblich mehr bezahlt werden musste. «Werden bei der Umsatzentwicklung derartige Preisanstiege herausgerechnet, steht unter dem Strich ein Minus zu Buche. Das sind schlechte Vorgaben für den privaten Konsum, der unter der hohen Inflation immer mehr zu leiden hat.» Dies verstärke die Rezessionssorgen, werde die US-Notenbank aber nicht von ihrem Inflationskampf abhalten.

Die immer weiter steigenden Verbraucherpreise zehren an der Kaufkraft der US-Bürger. Die Inflationsrate lag im Juni bei 9,1%- der höchste Stand seit Ende 1981. Der unerwartete neue Inflationsschub könnte die Zentralbank Fed auf ihrer geldpolitischen Sitzung Ende des Monats zu einem weiteren grossen Zinsschritt bewegen: Investoren rätseln, ob sie es bei einer erneuten Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte belassen oder womöglich einen vollen Punkt nach oben gehen wird.

Fed-Direktor Christopher Waller hat jüngst die ins Kraut schiessenden Zinsfantasien gedämpft. Er betonte, die Fed werde nichts übers Knie brechen und ihre Zinsentscheidung nicht von einer einzigen Zahl abhängig machen, sondern eine Reihe von Daten analysieren. Die Märkte seien nach den schlechter als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten wohl etwas über das Ziel hinausgeschossen. Dies wurde als Hinweis gewertet, dass eine Erhöhung um einen vollen Prozentpunkt wohl keineswegs ausgemachte Sache sei.

US-Industrie fährt Produktion im Juni zurück

Die US-Industrie hat ihre Produktion im Juni überraschend deutlich zurückgefahren. Diese schrumpfte um 0,5% zum Vormonat, wie die Notenbank (Fed) am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Minus von 0,1% gerechnet. Zugleich wurde der Wert für Mai auf minus 0,5% nach unten revidiert. Die gesamte Produktion – neben der Industrie werden hier auch Versorger und Bergbau erfasst – schrumpfte im Juni um 0,2%. Experten hatten mit plus 0,1% gerechnet.