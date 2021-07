Zahl der Anträge auf Arbeitslosenhilfe in USA sinkt leicht

(Reuters) Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist wie erwartet etwas gesunken. Insgesamt stellten vergangene Woche 360’000 US-Amerikaner einen Antrag auf staatliche Stütze. In den sieben Tagen zuvor waren es 386’000, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit dem Rückgang gerechnet.

Die US-Notenbank Fed stärkt die Wirtschaft und damit auch den von der Pandemie um Jahre zurückgeworfenen Arbeitsmarkt mit kräftigen Geldspritzen im Umfang von 120 Mrd. $ pro Monat. Sie will dies beibehalten, bis spürbare weitere Fortschritte auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und Preisstabilität erreicht sind. Laut Fed-Chef Jerome Powell ist der Jobmarkt noch «ein ganzes Stück» von dem Niveau entfernt, ab dem die Zentralbank die Hilfen für die Wirtschaft zurückfahren kann.