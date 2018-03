USA verhängen Strafzölle gegen China

(Reuters) US-Präsident Donald Trump leitet milliardenschwere Handelsmassnahmen gegen China in die Wege. Er unterzeichnet am Donnerstag eine entsprechende Anordnung.

Die Schritte hätten ein Volumen von 60 Mrd $, sagte Trump. Er habe die Volksrepublik aufgefordert, den Handelsüberschuss sofort um 100 Mrd. $ zu reduzieren. Das Handelsdefizit mit China sei ausser Kontrolle geraten. Mit der EU wolle man Verhandlungen über niedrigere Handelsbarrieren aufnehmen.

Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer ergänzte, dass China eine Politik des erzwungenen Technologietransfers verfolge. Nun sollten Zölle auf ausgewählte chinesische Produkte erhoben werden.

Der EU werde laut Handelsbeauftragten zunächst Ausnahmen von den neuen Zöllen auf Stahl und Aluminium gewährt. Weitere Ausnahmen beträfen vorerst Mexiko, Kanada, Australien, Argentinien, Brasilien und Südkorea.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hatte in den vergangenen Tagen Gespräche in Washington mit Lighthizer und US-Handelsminister Wilbur Ross geführt. Vor einem Ausschuss des EU-Parlaments äusserte sie am Donnerstagvormittag die Hoffnung, dass es für die EU doch noch Ausnahmen gibt.