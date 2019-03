US-Handelsbilanzdefizit steigt auf Zehnjahreshoch

(Reuters) Trotz Strafzöllen ist das Defizit in der US-Handelsbilanz auf den höchsten Wert seit zehn Jahren gestiegen. Die Importe von Waren und Dienstleistungen übertrafen 2018 die Exporte um 621 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist ein Anstieg um 18,8 Prozent im Vergleich zu 2017, als die Differenz noch bei gut 552 Milliarden Dollar gelegen hatte.

Das politisch besonders heikle Handelsdefizit mit China weitete sich dabei um fast zwölf Prozent auf 419 Milliarden Dollar aus, das mit der EU nahm ebenfalls um fast zwölf Prozent auf gut 169 Milliarden Dollar zu. US-Präsident Donald Trump hat immer wieder erklärt, sein Land werde von wichtigen Handelspartnern wie der Volksrepublik China ausgenutzt.