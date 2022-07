US-Handelsdefizit verringert sich

(Reuters) Das Defizit in der US-Handelsbilanz hat sich im Mai leicht verringert. Die Importe in Höhe von 341,4 Mrd. $ übertrafen die auf ein Rekordniveau von 255,8 Mrd. $ angestiegenen Exporte um 85,5 Mrd., wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im April war das Defizit mit revidiert 86,7 Mrd. Dollar noch grösser ausgefallen. Von Reuters befragte Experten hatten für Mai mit einer Lücke von 84,9 Mrd. $ gerechnet. Sollte der Trend zu rückläufigen Defiziten anhalten, könnte der Außenhandel im zweiten Quartal erstmals seit fast zwei Jahren wieder zum Wachstum der weltgrössten Volkswirtschaft beigetragen haben.

Der Internationale Währungsfonds IWF erwartet für dieses Jahr nur noch ein Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts von 2,9%. Für 2023 rechnet der Fonds mit 1,7% und für 2024 nur noch mit einem Plus von 0,8%. Es werde enger, eine Rezession in den USA zu verhindern, warnte der IWF.