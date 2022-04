US-Industrie kann Minus nicht aufholen

(Reuters) Die US-Industrie hat im März wieder mehr Aufträge an Land gezogen. Die Bestellungen für langlebige Güter – von der Waschmaschine bis hin zu Flugzeugen – stiegen um 0,8% zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem etwas höheren Zuwachs von 1,0% gerechnet. Im Februar ergab sich ein Minus von revidiert 1,7%.

«Der fulminante Anstieg der Bestellungen der letzten beiden Jahre scheint trotz der positiven Monatsrate an Schwung zu verlieren, denn das Minus des Vormonats konnte nicht wettgemacht werden», sagte Helaba-Experte Ralf Umlauf zu den Zahlen. So sei nach dem starken Wachstum des Jahres 2021 zunächst mit einer Beruhigung der Dynamik zu rechnen.

Die US-Wirtschaft hat ihr robustes Wachstumstempo zu Jahresbeginn wohl gedrosselt. Für die am Donnerstag anstehenden Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal erwarten Fachleute nur ein aufs Jahr hochgerechnetes Plus von 1,1%. Ende 2021 waren noch 6,9% herausgesprungen.