US-Industrie legt überraschend noch einen Zahn zu

(AWP) Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im August überraschend aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 59,9 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Mittwoch in Tempe mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 58,5 Punkte gerechnet.

Deutlich gesunken ist allerdings der Indikator für die bezahlten Preise, der sich allerdings immer noch auf einem hohen Niveau befindet. Während sich der Indexwert für neue Aufträge deutlich verbesserte, fiel der Beschäftigungsindikator erneut zurück.

Der Stimmungsindikator für die amerikanische Industrie, der als Gradmesser für das gesamtwirtschaftliche Wachstum gilt, liegt weiter deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte über 50 Punkten deuten auf eine wirtschaftliche Belebung hin. Darunter signalisiert er eine Schrumpfung.

Bauausgaben stärker als erwartet gestiegen

In den USA sind die Bauausgaben im Juli stärker als erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,3% zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten nur mit einem Zuwachs um 0,2% gerechnet. Im Juni waren die Bauausgaben um 0,1% gestiegen.

In der ersten Welle der Corona-Pandemie waren die Ausgaben kurzzeitig deutlich zurückgegangen. Der Rückgang ist aber inzwischen aufgeholt. Die Bauwirtschaft erholte sich seit Mitte des vergangenen Jahres von der Corona-Krise. Zuletzt wurde die Branche jedoch durch Materialengpässe und Preissteigerungen für Baustoffe gebremst.