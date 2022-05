US-Industrie mit Bestellplus

(Reuters) Die US-Industrie hat im April den zweiten Monat in Folge mehr Bestellungen eingesammelt. Die Aufträge für langlebige Güter – von der Waschmaschine bis hin zu Flugzeugen – legten um 0,4% zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten allerdings mit einem Zuwachs von 0,6% gerechnet, nach abwärts revidiert plus 0,6% im März.

Das zweite Bestellplus in Folge sei positiv zu werten, wenngleich die Erwartungen der Volkswirte für April leicht verfehlt worden seien, meint Helaba-Experte Ulrich Wortberg: «Zwar scheint der Schwung nachzulassen und die globalen Wachstumsperspektiven trüben sich wegen des Ukraine-Krieges und der gestörten Lieferketten ein, Hinweise auf eine Abschwächung der konjunkturellen Dynamik sind bislang aber nur vereinzelt zu sehen.»