US-Industrie mit kräftigem Auftragsplus

(Reuters) Die US-Industrie hat im März deutlich mehr Aufträge an Land gezogen als erwartet. Die Betriebe sammelten 2,2% mehr Bestellungen ein als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einem Plus von 1,1% gerechnet, nach einem Zuwachs von revidiert 0,1% im Vormonat. Zunächst war für Februar von einem Minus von 0,5% die Rede gewesen.

Die US-Industrie hat ihr Wachstumstempo im April allerdings etwas verringert, wie aus der jüngst veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Dennoch gehen Beobachter davon aus, dass die US-Notenbank Federal Reserve am Mittwoch den Leitzins kräftig anheben wird – und zwar um einen halben Punkt auf dann 0,75 bis 1,00%. Erwartet werden zudem zwei weitere Zinssprünge auf den Sitzungen im Juni und Juli, mit denen die Fed auf die hohe Inflation reagieren dürfte. «Die US-Währungshüter nehmen die Lage sehr ernst und sind dabei, einen scharfen Kurswechsel zu vollziehen», so die Einschätzung von KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib.