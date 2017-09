US-Industrie nimmt kräftig Fahrt auf

(Reuters) Die US-Industrie hat im August überraschend viele Aufträge eingesammelt. Die Bestellungen für langlebige Güter mit mindestens dreijähriger Haltbarkeit – vom Toaster bis zum Düsenjet – stiegen um 1,7% zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 1,0% gerechnet. Im Juli hatte es mit 6,8% noch das grösste Minus seit April 2014 gegeben. Für diese oft grossen Schwankungen sorgen meist Bestellungen der Flugzeugbauer. So legten die Aufträge bereinigt um die Verkehrssparte im August auch nur um 0,2% zu, nach einem Anstieg von 0,8% im Juli.