US-Industrie schafft Rückkehr in Wachstumszone

(Reuters) Die US-Industrie hat überraschend die Rückkehr auf den Wachstumspfad geschafft und sendet so ein wichtiges Signal der Erholung in der Corona-Krise. Der Einkaufsmanager-Index stieg im Juni auf 52,6 Punkte von 43,1 Zählern im Mai und damit auf den höchsten Stand seit über einem Jahr, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Im April lag das Barometer noch auf dem niedrigsten Wert seit elf Jahren. Von Reuters befragte Analysten hatten für Juni nur mit einem Anstieg auf 49,5 Punkte gerechnet. Mit einem Wert von über 50 Zählern signalisiert das Barometer nun wieder Wachstum. Dies sage aber wenig über das Tempo der Erholung in den USA aus, erklärte Commerzbank-Experte Christoph Balz. «Insbesondere bedeutet es nicht, dass die Lage wieder so gut ist wie vor dem Absturz.»

Die US-Wirtschaft steckt wegen der Virus-Pandemie insgesamt noch tief in der Rezession. Dies zeigt auch ein Blick auf den Immobilienmarkt. Die Bauausgaben in den USA fielen im Mai um 2,1% auf 1,356 Bio. $, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Experten hatten hingegen mit einem Anstieg um 1,0% gerechnet, nach einem Rückgang von revidiert 3,5% im April.