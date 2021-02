US-Industrie steigert Produktion überraschend deutlich

(Reuters) Die US-Industrie hat ihre Produktion im Januar deutlicher als erwartet hochgefahren. Die Firmen stellten 1,0% mehr her als im Vormonat, wie die Notenbank am Mittwoch in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von 0,7% gerechnet. Die Produktion insgesamt – neben der klassischen Industrie werden hier auch Versorger und Bergbau berücksichtigt – wuchs zum Jahresauftakt um 0,9% und damit fast doppelt so stark wie erwartet.