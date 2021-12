US-Industrie steigert sich erneut

(Reuters) Die Industriefirmen in den USA haben im November wieder mehr produziert. Die Betriebe stellten 0,7% mehr her als im Vormonat, wie die Notenbank (Fed) am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit diesem Zuwachs gerechnet, nach einem Anstieg von revidiert 1,4% im Oktober. Die Produktion insgesamt — also Industrie, Versorger und Bergbauunternehmen zusammen – stieg um 0,5% und damit etwas geringer als mit 0,7% erwartet.