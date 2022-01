US-Industrie verliert zum Jahreswechsel etwas Schwung

(Reuters) Auch wegen der globalen Lieferprobleme hat die US-Industrie bei ihrem hohen Wachstumstempo an Fahrt verloren. Der Einkaufsmanagerindex sank im Dezember um 2,4 auf 58,7 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Januar 2021, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Rückgang auf 60,0 Zähler gerechnet. Das Barometer liegt immer noch weit über der Wachstumsschelle von 50 Punkten. Zudem kletterte der Teilindex für Beschäftigung auf dem höchsten Stand seit April.

Im Zuge der Coronavirus-Pandemie sind weltweit die Lieferketten durcheinandergeraten. Dennoch legte die US-Wirtschaft im Sommer-Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 2,3% zu, nach 6,7% Wachstum im Frühjahr. Von Reuters befragte Ökonomen hatten noch im Dezember erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt im Gesamtjahr 2021 um 5,6% steigen könnte – die wäre das höchste Tempo seit 1984. Im ersten Corona-Jahr 2020 war die Wirtschaft um 3,4% eingebrochen.