US-Industrie: Wachstum verlangsamt sich

(Reuters) Die US-Industrie hat ihr hohes Wachstumstempo im Oktober etwas gedrosselt. Der Einkaufsmanagerindex fiel um 2,1 auf 58,7 Zähler, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf 59,5 Zähler gerechnet. Das Barometer signalisiert ab 50 Zählern Wachstum. Sowohl der Zuwachs bei den Neuaufträgen, wie auch der Jobaufbau war nicht mehr so stark wie im Vormonat.