US-Inflation steigt auf Höchststand

Wie schon im Mai veröffentlichen die Statistiker in den USA Inflationszahlen, die von den meisten Anlegern so nicht vorweggenommen wurden. So hatte der Konsens der Ökonomen zwar mit einem Anstieg der jährlichen Inflationsrate für Juni gerechnet. Doch mit 9,1% fiel sie deutlich höher aus als die erwarteten 8,8%. Wichtigster Treiber sind einmal mehr die Energiepreise. Das macht zwar einen erneuten Zinsschritt der Notenbank Federal Reserve um 0,75 Prozentpunkte am 27. Juli wahrscheinlich, damit würde der Leitzins auf 2,25% bis 2,5% steigen. Dennoch zeichnet sich ab, dass die bisherigen Zinsschritte bereits zu wirken beginnen. Weil das Fed notfalls auch eine Rezession in Kauf nimmt, um die Inflationsgefahr einzudämmen, ist in den USA der Ölpreis (Sorte WTI) bereits um 20% und der Gaspreis (Henry Hub) um 30% seit Juni gesunken. Das deutet daraufhin hin, dass die Optimisten recht behalten, dass im zweiten Halbjahr die Inflation unter Kontrolle kommen sollte. Entsprechend sinken bereits die Inflationserwartungen.

Lesen Sie um ca. 16.30 Uhr die ausführliche Analyse.