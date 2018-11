US-Inflation zieht weiter an

(Reuters) Der Inflationsdruck in den USA hat im Oktober zugenommen. Die Verbraucherpreise legten 2,5% zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Experten hatten mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet. Im September hatte die Teuerungsrate noch bei 2,3% gelegen. Zum Vormonat zogen die Preise um 0,3% an. Insbesondere teurere Energie und steigende Mieten sorgten für höhere Lebenshaltungskosten.

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins angesichts des Wirtschaftsbooms dieses Jahr bereits drei Mal angehoben – auf die aktuell gültige Spanne von 2 bis 2,25%. Die Währungshüter haben zudem signalisiert, bis Ende 2019 noch vier Mal nachlegen zu wollen.