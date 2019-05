US-Konsum legt im April leicht zu

(Reuters) Die Verbraucher in den USA haben ihren Konsum im April leicht gesteigert. Sie erhöhten ihre Ausgaben um 0,3% zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 0,2% gerechnet, nachdem es im März ein nach oben revidiertes Wachstum von 1,1% gegeben hatte. Auf den privaten Verbrauch entfallen rund zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts der weltgrössten Volkswirtschaft. Diese wuchs im ersten Quartal mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 3,1% recht kräftig.

Die meisten Experten gehen aber davon aus, dass sie im laufenden Frühjahrsquartal deutlich langsamer zulegen wird. Produktion und Bestellungen langlebiger Güter waren zuletzt gesunken. Die US-Notenbank Fed dürfte angesichts dieser Aussichten vorerst nicht am Leitzins rütteln, der in der Spanne von 2,25 bis 2,5% liegt. Die Währungshüter hatten ihn 2018 in mehreren Stufen angehoben. Dieses Jahr schwenkten sie angesichts des internationalen Handelsstreits und der Abkühlung der Weltwirtschaft um und legten eine Pause ein.

Die notwendige Zeit dafür gibt auch die niedrige Inflationsrate, die die Fed bei 2% halten will. Sie achtet dabei besonders auf Preisveränderungen bei den persönlichen Ausgaben der Verbraucher, wobei Energie- und Nahrungsmittelkosten außen vor bleiben. Diese Teuerungsrate stieg im April nur um einen Tick auf 1,6%.