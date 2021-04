US-Konsum zieht deutlich an

(Reuters) In den USA stellt der Konsum die Ampel für die Wirtschaft auf Grün. Die US-Verbraucher erhöhten ihre Ausgaben im März kräftig um 4,2% zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten weitgehend damit gerechnet, nachdem es im Februar noch ein Minus von 1,0% gegeben hatte. Zu Jahresbeginn wurde der Konsum durch eine erste Runde von Schecks der Regierung an die Bürger im Kampf gegen die Corona-Krise stimuliert. Im Februar wurde die Kauflust der Amerikaner allerdings durch eine Kältewelle in weiten Teilen des Landes beeinträchtigt. Danach zog der Konsum wieder an. Die Stimmung der US-Konsumenten hellte sich auch im April weiter auf. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen stieg stärker als erwartet auf 88,3 Zähler von 84,9 im März, wie aus einer Umfrage der Universität Michigan hervorgeht.

Die US-Wirtschaft steht und fällt traditionell mit dem privaten Konsum. Im ersten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 6,4%. Kraftvolle Impulse kamen von den Verbrauchern, die ihre Ausgaben um fast 11% steigerten. Die persönlichen Einkommen der Amerikaner stiegen im März deutlich um 21,1%, nach einem Rückgang von s7% im Februar. Für Impulse dürfte auch der Jobmarkt sorgen, bei dem es nach dem Corona-Schock nun verstärkt positive Signale für eine Erholung gibt.

Derweil kletterten die Arbeitskosten im ersten Quartal um 0,9% zum Ende 2020. In annualisierter Rechnung entspricht dies plus 3,7%. «Dies ist der stärkste Quartalsanstieg seit 2007», erklärten die Commerzbank-Analysten. «Die Inflationsrisiken sind damit gestiegen.» Dies dürfte bei den Notenbankern der Fed «für hochgezogene Augenbrauen sorgen».

Die US-Notenbank, die Vollbeschäftigung und überdies stabile Preise fördern soll, achtet auf Preisveränderungen bei den persönlichen Ausgaben der Verbraucher, wobei Energie- und Nahrungsmittelkosten ausgeklammert werden. Diese Teuerungsrate stieg im März binnen Jahresfrist um 1,8% und damit wie von Experten erwartet.

