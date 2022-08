US-Konsumaktien für unsichere Zeiten

In New York City gibt es keinen Walmart. Es ist die einzige Grossstadt der USA, in der das nach Umsatz und Mitarbeitern grösste Unternehmen der Welt keine Niederlassung hat. Die regierenden Demokraten und die Gewerkschaften blockieren seit Jahren jeden Versuch des als lohndrückend geltenden Detailhändlers, hier Fuss zu fassen. Wie zum Trotz steht dafür die grösste Filiale des Konzerns in Albany, der Hauptstadt des Bundesstaates New York.

Auf über 24’000 Quadratmetern findet der US-Shopper hier alles: von Hackfleisch in der praktischen 10-Pfund-Rolle über Hosen, Sofas, Kühlschränke bis hin zum Jagdgewehr mit Munition. Zumindest der Testeinkauf von Lebensmitteln kommt beim Gemischtwarenriesen, der sich der günstigsten Preise rühmt, billiger als bei vielen anderen Detaillisten. Insbesondere in Zeiten mit der höchsten US-Inflation seit vierzig Jahren ist das nicht zu unterschätzen.

Neue Kundengruppen

Das schlägt sich in den Zweitquartalszahlen nieder, die der Riese vergangene Woche publiziert hat. «Walmart hat sich besser geschlagen, als viele dachten», sagt Edward Moya, Analyst beim Devisenbroker Oanda. Der Konzern hat sogar seine Gewinnerwartung für das Gesamtjahr leicht angehoben. Die Aktien des gesamten Konsumsektors avancierten folglich.