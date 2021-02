US-Konsumenten sind pessimistischer als erwartet

(Reuters) Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich überraschend weiter eingetrübt. Nachdem das Barometer für das Verbrauchervertrauen bereits zu Jahresbeginn gesunken war, ging es im Februar nun um 2,8 Zähler nach unten auf 76,2 Punkte, wie die Universität Michigan am Freitag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte.

Von Reuters befragte Experten hatten hingegen mit einem Anstieg auf 80,8 gerechnet. Die befragten Konsumenten schätzten ihre Lage und auch die Aussichten pessimistischer ein als zuletzt.

«Die Stimmung unter den US-Verbrauchern ist erneut und unerwartet gesunken, und die Vorkrisenniveaus zwischen 90 und 100 Punkten liegen in weiter Ferne», so die Einschätzung von Helaba-Ökonom Ulrich Wortberg. Dafür verantwortlich sei die schwierige Lage am US-Arbeitsmarkt, da noch immer etwa zehn Millionen Jobs im Vergleich zum Vorkrisen-Niveau fehlten: «Das von der Regierung anvisierte Hilfspaket in Höhe von annährend 2 Bio. $ könnte jedoch im nächsten Monat für eine Stimmungsaufhellung sorgen», so der Ökonom.