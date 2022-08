US-Konsumlaune steigt im August überraschend

(Reuters) Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich im August überraschend deutlich aufgehellt. Das Barometer für die Verbraucherlaune stieg auf 103,2 Zähler von revidiert 95,3 Punkten im Juli, wie das Institut Conference Board am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Ökonomen hatten lediglich mit 97,7 Zählern gerechnet. Die Verbraucher bewerteten die aktuelle Lage und auch die Aussichten besser als zuletzt.

Die Inflationsrate im Land lag im Juli bei 8,5% und damit nicht mehr ganz so hoch wie noch im Juni mit 9,1%. Doch damit ist das Ziel der Notenbank von 2,0% noch immer meilenweit entfernt. Die Federal Reserve hat seit der Zinswende im März das geldpolitische Niveau stetig erhöht und es zuletzt zwei Mal in Folge kräftig um 0,75 Prozentpunkte angehoben – auf nun 2,25 bis 2,50%. An den Märkten wird für die September-Sitzung mit einem weiteren großen Zinsschritt gerechnet. US-Notenbankchef Jerome Powell hat jüngst ein langes Festhalten an einem straffen Kurs signalisiert. Dies sei voraussichtlich mit «einigen Schmerzen» für Haushalte und Firmen verbunden.