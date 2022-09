US-Künstler Richard Jackson: «George W. Bush hatte zumindest noch Humor»

Richard Jackson hatte länger Pause. Seine letzte grosse Ausstellung in der Frankfurter Schirn-Kunsthalle im Jahr 2020 bekam der Maler wegen Corona nie zu Gesicht, das ganze Museum blieb geschlossen. Davor liegen seine wirklich wichtigen institutionellen Ausstellungen mehrere Jahrzehnte zurück. Jackson gilt als einer der Pioniere einer prozessorientierten Malerei. Er dehnte den Begriff von der bemalten Leinwand bis auf die kinetische Skulptur aus und arbeitete in den letzten Jahren vor allem mit Luftkompressoren und Pumpen, die durch Schläuche geleitete Farbe versprühen und verteilen. FuW hat ihn anlässlich seiner Einzelausstellung in Zürich in der Galerie Hauser & Wirth getroffen.

Der 83-jährige Künstler trägt einen dunkelblauen Mechanikeroverall, auf dem Kopf die gewohnte grüne John-Deere-Kappe, auf den Schuhen Farbkleckse. Auf seinem Schoss liegt ein Gewehr (aus Plastik?). Jackson wuchs an der US-Westküste in der Stadt Sacramento auf, begann eine Elektrotechnikausbildung, die er abbrach. Sacramento, die Hauptstadt Kaliforniens, wurde ihm damals zu einengend, wie er erklärt. Er verliess Sacramento, ging nach Los Angeles, der «Welthauptstadt der figurativen Malerei», wie er sagt. Mit diesem Metier sollte er aber nicht viel gemeinsam haben.

Maler Richard Jackson im Studio: Der Kalifornier baut seine Installationen in Sierra Madre, einem Vorort von Los Angeles. Bild: Mario de Lopez

Action Painting

Während der späten Sechziger- und der Siebzigerjahre dominierte der aufstrebende Minimalismus die Kunstwelt: einfache Formen und Farbfelder, mit denen etwa der US-Maler Mark Rothko ein ganzes Genre prägen sollte. «Rothko hat jahrzehntelang dasselbe gemalt. Seine Malereien sind am Handybildschirm genauso gut wie in der Realität», findet Jackson trocken, während er durch seine im Aufbau befindliche Ausstellung marschiert und ein kleines Taschenmesser immer wieder auf- und zuklappt.

Jacksons Arbeiten der Siebzigerjahre forderten die damals propagierte minimalistische Reduktion von Malerei heraus. Jackson hängte im Gegenzug seine Bilder mit der bemalten Seite direkt an die Wand und verschob oder verdrehte die Bildinhalte, deren Farbspur – nicht unästhetisch – sich über die Museums- oder Galeriewand verteilte. Mit den Minimalisten seiner Zeit, etwa Robert Ryman, Agnes Martin und Robert Mangold, sollte er 1975 im Amsterdamer Stedelijk-Museum ausstellen. Ganz wohl fühlte er sich dabei nicht. «Ich war der einzige Nichtminimalist», findet er.

Mehr gemeinsam hatte Jacksons Werk mit den New Yorker Expressionisten, zumindest in der Theorie. «Die Leinwand wurde zu einer Arena, statt eines Raums, wo man ein Objekt analysiert, reproduziert oder neu entwirft», beschrieb der Kunstkritiker Harold Rosenberg 1952 die Werke von Malern wie etwa Jackson Pollock: Der Begriff Action Painters war geboren. «Ich war auf jeden Fall inspiriert von den Action Painters. Es ging mir um eine Dokumentation der Aktivität», gibt Jackson zu. 1978 folgte eine Gruppenausstellung im Whitney Museum of Art, womit er hoch offiziell zu den radikalsten US-Malern seiner Zeit aufstieg. Geld machte er mit den Dokumentationen und Skizzen seiner Malereiaktionen nicht. «Ich habe in fünfzig Jahren keine einzige Zeichnung verkauft. Ich habe auf Baustellen gearbeitet, um mir die künstlerische Arbeit finanzieren zu können.»

Malereimaschinen

Zu den Malern seiner Generation, allen voran Frank Stella, an den die Farbinhalte an der Wand in den «Wall Paintings» durchweg erinnern, hatte Jackson kein enges Verhältnis. «Ich habe Zeit mit ihm verbracht, dachte aber nie gross über Gemeinsamkeiten nach.» Jasper Johns – seine gemalte Flagge der USA ist ikonisch – hat er «bewundert». «Wen ich mag, ist Barnett Newman. Er hat nicht so viel Kunst gemacht, vielleicht macht ihn das auch so interessant», so Jackson. In der Zürcher Galerie sind Jacksons zahlreiche aufgestapelte bemalte Leinwände («Stacks») und seine frühen Neonskulpturen zu sehen. Kalauer im Neonschriftzug: zwischen Bruce-Nauman-Charme und Joseph-Kosuth-Strenge. An einem Punkt begann Jackson in die Neonbuchstaben Farbe einzufüllen. Ein Vokabular, dem er später treu bleibe sollte.

Die Neonarbeiten von Jackson erinnern an Bruce Nauman oder Joseph Kosuth. Hier das Werk «Art Fair Party» (2014). Foto: Frederik Nilsen

«Malerei grenzt heutzutage fast an Textildesign. Bei Pollock war zumindest noch psychoanalytische Theorie dahinter», findet Jackson, dem die Tiefe in der zeitgenössischen Malerei fehlt. Anders als manche seiner damaligen Zeitgenossen entwickelte Jackson seine künstlerische Sprache radikal weiter. Vor allem mit den seit 1996 konstruierten Malereimaschinen machte er von sich reden: mithilfe von Mechanik, oft per Luftkompressor, wird ein malerisches Objekt erzeugt. Freud’sche Untertöne kann man auch bei Jackson vermuten. Die jüngsten «Rooms», seine charakteristischen raumfüllenden Installationen, haben brutale bis explizit sexuelle Anspielungen und schrammen gewollt knapp (zu knapp?) am schlechten Geschmack vorbei.

Zwischen Ernsthaftigkeit und Humor

Jacksons Faszination für Waffen und das Thema Jagd taucht immer wieder in den Arbeiten auf und hat politische Untertöne. «Wir sollten eine Diskussion über das Thema Waffen führen», findet er. Wenn er sich mit einem US-Präsidenten unterhalten könnte, dann mit Barack Obama, meint Jackson. «Oder vielleicht George W. Bush.», ergänzt er wenige Sekunden danach. «Ich glaube, der hatte zumindest noch einen Sinn von Humor», sagt er, während er sich an die jüngsten Malambitionen des 43. US-Präsidenten erinnert. Humor ist für Jackson immer wichtig gewesen. Bushs Krieg gegen den Terror wurde bei Jackson zur raumfüllenden Installation «The War Room» verarbeitet. Comic-hafte Entenskulpturen in Militärmontur besprühen einander mit Farben. Ernste Analyse der US-Ikonografie oder alles nur Spass? «Ein bisschen was von beidem», findet er.

Die Rauminstallation «The Dining Room» (2006-2007) in der Schirn Kunsthalle Frankfurt. Bild: Schirn Kunsthalle

Mehrere Jahre unterrichtete Jackson an der Kunst-Eliteschmiede UCLA, einer öffentlichen Universität in Los Angeles. «Das meiste Geld im Budget wanderte in die Malerei », sagt Jackson, der auch hier Gemeinsamkeiten mit dem Militärapparat findet. Er wehrt sich gegen die strikte Hierarchie mit wenigen (gut bezahlten) Professorenstellen und vielen befristeten Vertragsstellen für Assistenten und Lektoren. «Kunst ist heutzutage so ein Geschäft. Die jungen Studenten fangen mit der festen Erwartung an, dass sie ein Teil davon werden.» Gab es unter Jackson an der UCLA Noten? Meistens hätte er nur Bestnoten vergeben. «Wie komme ich denn dazu, dass ich über andere urteile?», meint er lachend.

Derzeit baut Jackson an einem seiner «Räume» in seinem Studio im Osten von Los Angeles in der Stadt Sierra Madre. Es geht um den Goldrausch, wie der Künstler erzählt, der selbst eine Goldmine besass, die jedoch kein Geld abwarf. Ein Bild der neuen Installation hat Jackson gerade nicht, was ihm in diesem Fall sogar leid tut, wie er sagt. Die fertige Arbeit – die Skulptur, die Installation, das Kunstprodukt – ist ihm aber eher weniger wichtig. Überhaupt hat Jackson eine gewisse Distanz zum gesamten Kunstbetrieb, auch wenn er von einigen sehr bekannten Galerien vertreten wird. «Kunstmessen sind die hässliche Seite der Kunst. Sammler verändern das Verhalten der Galerien, und Galerien verändern wiederum die Künstler.» Was ihn denn mit 83 Jahren dann noch immer antreibt? «Ich will aufstehen und jeden Tag etwas Neues lernen!», sagt Jackson.